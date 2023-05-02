Бакулин Дмитрий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакулин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13013. БАКУЛИН, ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Сергачск. у., Грибановск. в., д. Шубино; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 10 л. Исп. 17 июня 920.
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