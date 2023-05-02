Азиз Баба
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азиз
- Имя
- Баба
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129339. АЗИЗЪ, бАБА. Податн. сосл. с. Ангехарана, Шемахинск. у., 30 л.; — М. С. Шемахин. М. отд., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Февр. 909.
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