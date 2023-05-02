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Ходкевич Марфа

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ходкевич
Имя
Марфа
Дата исполнения приговора
19 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7847. ХОДКЕВИЧ, МАРФА, Гр. Дриссенск. у., Филипповск. в., д. Шайтерово,; Н. С. 1 уч. Дриссенск. у., Кража, лиш. св. 3 г., Исп. 19 мая 919.

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