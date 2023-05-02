Айрапетьянц Александр Саркисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айрапетьянц
- Имя
- Александр
- Отчество
- Саркисов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37335. АЙРАПЕТЬЯНЦЪ, АЛЕКСАНДРЪ Саркисовъ. К. Шушин. у., с. Горовъ, 18 л.; — Ташкентск. С. П., 4 п. 134, 135, 2 ч. 139, 149, 152 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 3 г. и 4 м. Исп. 20 Нояб. 904.
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