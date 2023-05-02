Пыхов Никита Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пыхов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86623. ПЫХОВЪ, НИКИТА ДМИТРІЕВЪ, 30 л. К. Ростов. у., Перовск. в., д. Рыкова; — У. Чл. Ярослав. О. С. по Ростов. у., 4 Марта 911, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 12 Марта 911. | 910 56222 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 138053. | 908 149529 169 М.
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