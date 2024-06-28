Василюк Лаврентий Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василюк
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45683. ВАСИЛЮКЪ, ЛАВРЕНТІЙ НАУмовъ. К. Таращанск. у., Жатковск. в., с. Скибина, 26 л.; — К.-Подольск. О. С. (въ 4 р.), 2 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Мая 905. | 902 94746 1651 У. | 99 80061 169 М. | 901 26388 169 М.
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