Ошкир Филипп Потапович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошкир
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Потапович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17895. ОШКИР, ФИЛИПП ПОТАПОВИЧ, 38 л. Гр. Борисовск. у., Лошницк. в.; — Особ. сесс. Н. С. г. Сызрани. Хищение, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 4 л. Исп. 29 дек. 920.
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