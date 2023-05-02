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Ошкир Филипп Потапович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ошкир
Имя
Филипп
Отчество
Потапович
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
17895. ОШКИР, ФИЛИПП ПОТАПОВИЧ, 38 л. Гр. Борисовск. у., Лошницк. в.; — Особ. сесс. Н. С. г. Сызрани. Хищение, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 4 л. Исп. 29 дек. 920.

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