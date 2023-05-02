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Ширкин Петр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширкин
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8239. ШИРКИН, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. Елатомск. у., М.-Кусморск. в., с. Лазарева; - Н. С. 2 р-на Елатомск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 3 сент. 919.

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