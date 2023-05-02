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Анохин Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анохин
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
257. АНОХИН, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Касимовск. у., Пачинск. в., д. Члебно; — Астраханск. Ревтриб. Дезертирство, лиш. св. 10 л. условно.

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