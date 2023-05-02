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Нилов Иван Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нилов
Имя
Иван
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
17646. НИЛОВ, ИВАН НИЛОВИЧ, 35 л. Гр. Бежецк. у., Трестенск. в., д. Ремешки; — Н. С. Зуч. г. Кронштадта. Ограбление, лиш. св. 2 г. Исп. 19 апр. 920.

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