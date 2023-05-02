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Лю-Си-Тан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лю-Си-Тан
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8408. ЛЮ-СИ-ТАН, 46 л., китайск. ст. Амурск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 2 г. 10 м. 21 д. Исп. 15 дек. 923.

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