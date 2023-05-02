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Каменко Антон Дементьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменко
Имя
Антон
Отчество
Дементьевич
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4048. КАМЕНКО АНТОН ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 18 л., б. Витебск. г., Режицк. у., Колировск. в., д. Петунье. Н. С. 16 уч. г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ІІІ—24.

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