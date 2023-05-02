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Фурманский Ушер-Аншель Фишелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурманский
Имя
Ушер-Аншель
Отчество
Фишелев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
Источник
Скан
Оригинальная запись
140669. ФУРМАНСКІЙ, УШЕРЪ-АНШЕЛЬ Фишелевъ. Мщ. г. Радимина, 20 л.; — Варшав. О. С. 134, 135, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 8 м Исп. 7 Окт. 909. | 908 27942 172 М.

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