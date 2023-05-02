Лядова Татьяна Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лядова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8429. ЛЯДОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 25 л., Пермск. у., Краснослуска-Левшинск. в. Н. С. 6 уч. Пермск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 ноября 923.
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