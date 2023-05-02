Касьянов Андрей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касьянов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4219. КАСЬЯНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Астраханск. у., Житнинск. в., с. Федоровского. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 11/ІѴ—24
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.