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Касьянов Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Касьянов
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4219. КАСЬЯНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Астраханск. у., Житнинск. в., с. Федоровского. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 11/ІѴ—24

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