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Чехлов Григорий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чехлов
Имя
Григорий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
13375. Чехлов Григорий Андреевич, 46 л., Оршанск. у., Новотухинск. в., д. Горяны. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 22 февр. 926.

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