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Осипов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7271. ОСИПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 24 л.,г. Иваново-Вознесенска. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 114 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 авг. 923.

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