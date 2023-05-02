Хлусов Николай Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлусов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7835. ХЛУСОВ, НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 18 л., Гр. Холмск, у., в. и с. Медова,; Н. С. 2 р-на Холмск, у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 20 мая 919.
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