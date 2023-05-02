Головачев Иустин Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головачев
- Имя
- Иустин
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1953. ГОЛОВАЧЕВ ИУСТИН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 29 л., Ельнинск. у., Заболотовск. в., д. Воробьевки. Смоленск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш . св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26/ХІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.