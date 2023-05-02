Абт Иосиф-Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абт
- Имя
- Иосиф-Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12581. АБТ, ИОСИФ-ИВАН ПЕТРОВИЧ, 22 л. Гр. Марксшгадтск. у.; — С. 4 зап. стр. п-ка. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 27 сент. 920.
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