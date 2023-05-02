Людкевич Станислав Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Людкевич
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96109. ЛЮДКЕВИЧЪ, СТАНИСЛАВЪ Викентьевъ, 24 л. Мщ. г. Витебска; — Г. С. 2 уч. г. Витебска, 2 Дек. 910, 16 и 50 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ сего же числа (тюр. 2 м.), тюр. 2 п. и 1 м. Исп. 2 Дек. 910. | 910 114269 49 М. | 909 80548 169 М. | 910 114268 169 М. | 27 Іюня 909 Г. Г. С. 2 уч. г. Витебска, 172 М., тюр. 2 м.
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