Чуликов Григорий Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуликов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12402. ЧУЛИКОВ ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л., г. Тулы. В. Т. 2 стр. корп. Ст. ст. 1 ч. 105, 109, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/ѴІІ—26.
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