Гурфинкель Мойше Хунов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурфинкель
- Имя
- Мойше
- Отчество
- Хунов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81740. ГУРФИНКЕЛЬ, МОЙШЕ ХУновъ, 20 л. Мщ. м. Шерешева, Пружанск. у., рд. въ г. Балтѣ; — Одесск. О. С., 20 Апр. 911, 140. 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 4 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 20 Мая 911. | 910 74446 169 М. | 909 22741 169 М. | 908 83482 172 М. (покуш.).
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