Семенов Степан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Степан Матвеевич

Семенов Степан Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Степан
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
14 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
28623. СЕМЕНОВ, СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Вышневолоцк. у., Казихинск. в., д. Курьеваники; — Н. С. 2 Городск. р. 3 отд. г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 2 г. Исп. 14 авг. 920. | 917 15206 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.