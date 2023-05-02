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Рогинский Эля Меерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогинский
Имя
Эля
Отчество
Меерович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8249. РОГИНСКИЙ ЭЛЯ МЕЕРОВИЧ, 47 л., Гомельск. у., с. Столбки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 105, 108, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 окт. 923.

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