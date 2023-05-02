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Калмыков Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калмыков
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4208. КАЛМЫКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Рязанск. г., б. Данковск. у., Змеевск. в. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7/ІѴ—24. 

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