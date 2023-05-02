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Лазарев Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7852. ЛАЗАРЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 37 л., г. Тифлиса. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 91 ч. 2, 109, 194, 220, лиш. св. 2 г. 7 м. Исп. 26 февр. 923.

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