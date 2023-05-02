Егоров Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46662. ЕГОРОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Лужск. у., Луговск. в., д. Пехенца, 32 л.; — СПБ. Ст. М. С. 22 уч., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 2 Іюня 905.
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