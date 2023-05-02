Григорьев Константин Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46273. ГРИГОРЬЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Петровъ. К. Петергоф. у., Ропшинск. в., д. Большихъ Горокъ, 47 л.; — М. С. 7 уч. СПБ. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Іюня 905.
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