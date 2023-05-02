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Воронцов Федор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронцов
Имя
Федор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45886. ВОРОНЦОВЪ, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬевъ. К. Крестецк. у., Заозерск. в., д. Окуловки, 29 л.; — СПБ. С. П., 2 п. 3 ч. 354 и 362 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 28 Мая 905.

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