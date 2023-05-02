Алавердов Михаил Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алавердов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129367. АЛАВЕРДОВЪ, МИХАИЛЪ СЕРгѣевъ. Мщ. г. Баку, 14 л.; — М. С. Петров. Мир. отд. Дагестанск. обл., 6, 11, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Апр. 909.
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