Хабера Яков Шимонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабера
- Имя
- Яков
- Отчество
- Шимонов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140677. ХАБЕРА, ЯКОВЪ ШИМОНОВЪ. К. Конск. у., гм. Говарчевъ, д. Купимержъ, 47 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Радомск. г. 27 Апр. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909.
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