Чурсанов Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурсанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 333
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14261. Чурсанов Василий Егоров., 18 л., Печорск. у., Устьцимльск. в. и с. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. 180 п. "б" (ст. р.), л. с. 6 м. 5 янв. 927.
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