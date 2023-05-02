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Быков Алексей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быков
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2066. БЫКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Суздальск. у., Бородинск. в., с. Жадинского. Н. С. 4 уч. Владимирск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 авг. 923.

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