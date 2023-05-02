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Хорошев Алексей Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорошев
Имя
Алексей
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
19 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
13389. Хорошев Алексей Тимофеев., 28 л., Сибирского кр., Каменск. окр., Сузунск. р., с. Мерета. Сибирск. Кр. С. Ст. 136, л. с. 7 л. 19 мая 927.

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