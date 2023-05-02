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Ребров Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ребров
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7016. РЕБРОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л. Гр. Вологодск. у., Высоковск. в., д. Образцово; — Н. С. 1 уч. Вологодск. у. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 2 сент. 921.

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