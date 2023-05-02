Строганов Василий Нилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Строганов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Нилов
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12022. Строганов Василий Нилов., 38 л., Сычевск. у., Воскресенск. в., д. Медведки. Н. С. 2 уч. Сычевск. у. Ст. 2 ч. 71, л. с. 1½ г. 6 мая 927.
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