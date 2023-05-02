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Бурков Сергей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурков
Имя
Сергей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
22169. БУРКОВ, СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Котельническ. у., Ключевск. в., д. Петухи; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л., по амн. нак. условно, с отпр. на фр. Исп. 31 дек. 920.

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