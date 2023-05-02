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Муравский Александр Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муравский
Имя
Александр
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
24 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
67195. МУРАВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ОСИПОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Влодав. у., гм. Воля-Верещинская, д. Старое-Залуче, 31 г.; — Варшав. С. П., 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 24 Мая 907. 

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