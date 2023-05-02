Скобронский Александр Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скобронский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 544
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26760. СКОБРОНСКІЙ, Александръ Романовъ. Мѣщ. (поваръ), 20 л.; род. и жилъ въ г. Варшавѣ; приг. М. С. 7 уч. г. Варшавы, по 3 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. и 7 дней. Исп. 11 Янв. 1887 г.
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