Фирсов Еремей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсов
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51299. ФИРСОВЪ, ЕРЕМѢЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Екатеринодара, 18 л.; — Екатеринодар. О. С., 115, 134, 135, 140, 1641 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 27 Апр. 905.
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