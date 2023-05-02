Иванов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46993. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Торопецк. у., Плотниченск. в., д. Авечкова, 29 л.; — СПБ. Ст. М. С. 25 уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Іюня 905. | 97 76333 169 М.
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