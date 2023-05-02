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Волков Александр Платонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Александр
Отчество
Платонов
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
130952. волковъ, Александръ платоновъ. К. Боровичск. у., Новоселицк. в., д. Базарной-Горки, 29 л.; — Г. С. г. Боровичей 11 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Сент. 909. | 906 54356 169 М. | 901 18304 169 М.

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