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Лихунцай Китайск

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихунцай
Имя
Китайск
Дата исполнения приговора
31 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
66503. ЛИХУНЦАЙ. Китайск.-подд., 20 л., рд. въ г. Чифу, въ Китаѣ; — М. С. 2 уч. Владивостокск. О. С., 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 907.

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