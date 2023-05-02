Лихунцай Китайск
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихунцай
- Имя
- Китайск
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66503. ЛИХУНЦАЙ. Китайск.-подд., 20 л., рд. въ г. Чифу, въ Китаѣ; — М. С. 2 уч. Владивостокск. О. С., 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 907.
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