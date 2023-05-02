Якуб Рамазан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якуб
- Имя
- Рамазан
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 486
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142142. ЯКУБЪ, РАМАЗАНЪ. К. Даргинск. окр., с. Муги, 25 л.; — М. С. 5 уч. Грозненск. окр., 13 и 177 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Сент. 908. (Д. № 1832 — 908 г.).
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