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Якуб Рамазан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якуб
Имя
Рамазан
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 486
Источник
Скан
Оригинальная запись
142142. ЯКУБЪ, РАМАЗАНЪ. К. Даргинск. окр., с. Муги, 25 л.; — М. С. 5 уч. Грозненск. окр., 13 и 177 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Сент. 908. (Д. № 1832 — 908 г.).

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