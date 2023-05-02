Федосова Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12554. ФЕДОСОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 28 л., Моршанск. у., Пичаевск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. П. В. 3. С. 9/Х—24.
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