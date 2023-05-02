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Святская Юзефа Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Святская
Имя
Юзефа
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
12 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
57353. святская, юзефа петрова. К. Трокск. у., в. и м. Жослей, 49 л., рд. Виленск. у., Мицкунск. в., въ д. Медзвядкахъ; — М. С. 4 уч. Г. Вильны, 169, 3 п. 170 и 3 п. 171 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 25 Февр. 909 г., тюр. 3 м. Исп. 12 Марта 909. | 908 114419 169 М. | 905 16862 169 М.

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