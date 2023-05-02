Баронин Теодор-Иоган Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баронин
- Имя
- Теодор-Иоган
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1652. БАРОНИНЪ, ТЕОДОРЪ-ІОГАНЪ Ивановъ (онъ же Баронингъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Риги, 38 л., рд, въ г. Митавѣ; — Рижск. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Нояб. 908. | 905 85603 1655 У. | 99 8893 170 М. | 902 10499 1655 У. | 98 41755 169 М. | 900 87204 1659 У. | 91 35783 169 М.
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