Шубин Василий Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Василий Мартынович

Шубин Василий Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шубин
Имя
Василий
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
07 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 381
Источник
Скан
Оригинальная запись
14587. Шубин Василий Мартынович, 25 л., Томск. г., Мариинск. у., с. Падунки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 7/ѴІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close