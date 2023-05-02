Голендер Шляма-Лейб Менделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голендер
- Имя
- Шляма-Лейб
- Отчество
- Менделев
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17688. ГОЛЕНДЕРЪ, ШЛЯМА-ЛЕЙБЪ Менделевъ, 25 л. Мщ. г. Ленчицы, рд. въ г. Лодзи; — М. С. 13 уч. г. Лодзи, 9 Окт. 909, 2 п. 174 М., тюр. 2 м. Исп. 18 Дек. 910. | 903 62942 2 ч. 1655 У. | 901 1651 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 70228. | 902 62405 1655 У. | 900 9621 1647 У. 901 26799 170¹ М.
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